نقيب المعلمين بالفيوم: وزير التربية والتعليم يتلاعب بالمدرسين

قال محمد حتيتة نقيب المعلمين بالفيوم، إن التضارب الذى يحدث فى التصريحات بين وزير التعليم والمستشارين المتواجدين معه والمتحدث الإعلامى للوزارة، وما يصدر عن وزارة المالية، يؤكد أن الوزير يتلاعب بالمعلمين لتهدئة الوضع ويعطل الحد الأدنى الذى تحدثوا عنه طيلة الأيام الماضية بحجة صرف مكافأة الامتحانات مجمعه أو موزعه على عدد الأشهر، ليجعل منها قضية تشغل المعلمين حتى يتناسوا القضية الأساسية وهى وضعهم فى الحد الأدنى وطبيعة التمييز الذى سيحصل عليه المعلم ماديًا ومعنويًا.

وطالب نقيب المعلمين بالفيوم وزير التربية والتعليم ووزارة المالية بإلزام الإدارات التعليمية بنشرة واضحة وصريحة، لوضع المرتبات خلال شهر يناير وما يتبعه، ولا تفاوض على مكافأة الامتحانات ولن نسمح بالمساس بها، لأنها مكتسب مادى للمعلمين يؤديه المعلم نظير عمل إضافى يقوم به.

وقال بيان صادر عن النقابة، إن أحد المسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم نفى وجود زيادة للمعلمين خلال شهر يناير 2014، وأكد أنه قد ذهب إلى أحد المسئولين بوزارة المالية لمعرفة طبيعة إعداد كشوف المرتبات على الوضع الجديد أو الحد الأدنى الذى قد صرح به وزير التربية والتعليم، واتضح أن وزارة المالية ليس عندها أى تعليمات بخصوص هذا الشأن، وأنها تسمع مثل ما يسمع المعلمون.

من وسائل الإعلام وأن الوضع يبقى كما كان عليه، ويتم عمل استمارة المرتبات مثل شهر ديسمبر 2013.

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