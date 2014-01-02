محافظ سوهاج يستقبل وفد من شركة بوتاجاسكو‎ لمناقشة انشاء مصنع لنقل وتوصيل الغاز

استقبل اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج مساء اليوم وفدًا من شركة بوتاجاسكو وعلي رأسه المهندس محمد سيد عطية رئيس مجلس والإدارة والعضو المنتدب للشركة ، وجمال فرحات مساعد رئيس مجلس الإدارة و طارق الطوبجي ، و سعد عبد الرحمن ، مجدي خليل مسئولي الشركة وبحضور المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة و شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة في اجتماع لمناقشة انشاء مصنع لنقل وتوصيل الغاز بسوهاج.

> حيث ناقش الاجتماع مكان انشاء المصنع والذي تقرر انشاؤه بمنطقة الاحايوة شرق بمركز ومدينة اخميم ، واكد المحافظ علي دعمه لكافة المشروعات التنموية والخدمية داخل المحافظة والتي توفر فرص العمل للشباب لافتا إلي قيام وزارة الزراعة بإنشاء مصنع للتغذية بسوهاج خلال الأيام القليلة القادمة حيث تمت الموافق عليه واستكمال الدراسات اللازمة .

وأضاف أن سوهاج كمحافظة كانت من أبعد محافظات الجمهورية إلي أن تم إنشاء مطار سوهاج الدولي والذي كان له أثره حيث زار سوهاج سبعة وزراء في أقل شهر ونصف فقط ، بالإضافة إلي دعم الاستثمار والمستثمرين ، مشيرا إلي قرب البدء في تنفيذ ازدواج طريق سوهاج البحر الأحمر .

> ومن جانبه أكد محمد عطية علي اهتمام شركة بوتاجاسكو بمحافظة سوهاج كونها وسط الصعيد وموقعها المتميز يجعلها حلقة وصل وربط بجميع محافظات الصعيد ، مشيرا إلي رغبة الشركة في توسيع دائرة الاستثمار من خلال انشاء مصنع معالجة علي مساحة 5 أفدنه كمصنع مكمل ليكون بسوهاج منظومة متكاملة للبوتاجاز ” تشغيل وتعبئة وتصليح ” ليخدم الصعيد كاملا .

ومن جانبه رحب المحافظ بالمشروع المقترح علي أن يتم عمل الدراسات اللازمة له واستيفاءه لجميع الاشتراطات ، قائلا أن سوهاج ستشهد خلال الفترة القليلة المقبلة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين وتوفر العيد من فرص العمل .