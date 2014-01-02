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بالفيديو…مساعد أول وزير الداخلية : الإخوان تعمدوا تدمير الأمن الوطني

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بالفيديو…مساعد أول وزير الداخلية : الإخوان تعمدوا تدمير الأمن الوطني بالفيديو…مساعد أول وزير الداخلية : الإخوان تعمدوا تدمير الأمن الوطني

أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن

أكد اللواء أحمد حلمي – مساعد وزير الداخلية – خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تم القبض على العشرات من أعضاء حركة حماس المتورطين في أعمال العنف بسيناء، وأشار إلى أن قوات الأمن تتعامل بكل حزم مع تنظيم الإخوان الإرهابي، وأن “حماس” هي الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف “حلمي” لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة: إن زيادة أعمال العنف في الشارع المصري متوقعة مع اقتراب عملية الاستفتاء على الدستور، ولن تنهى إلا بانتهاء خريطة الطريق، مشيرا إلى أن قوات الأمن وضعت خطة محكمة لتأمين الكنائس والاستفتاء على الدستور، وأن الداخلية لن تتأثر بمحاولات الإخوان لتعطيل الدستور.

وتابع: إن غياب الأمن الوطني العامين الماضيين سبب رئيسي في أعمال العنف التي يشهدها الشارع المصري حاليا، مؤكدا أن جماعة الإخوان تعمدوا تفريغ جهاز الأمن الوطني من قياداته، ونزع جميع اختصاصاته ونقلها لرئاسة الجمهورية.

وأكد أن تسريب أرقام وأسماء ضباط الأمن الوطني يرجع لاختراق الإخوان للعديد من أجهزة الدولة.

وأشار “حلمي” إلى أن حرية الفكر مكفولة للجميع ولن يتم ضبط أي إخواني لم يتورط في ارتكاب أعمال عنف خلال الأيام الماضية.

 

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