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أمن المطار يقبض على مدربة رفع اثقال تخفي حشيش وبانجو بأماكن حساسة بجسدها

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أمن المطار يقبض على مدربة رفع اثقال تخفي حشيش وبانجو بأماكن حساسة بجسدها أمن المطار يقبض على مدربة رفع اثقال تخفي حشيش وبانجو بأماكن حساسة بجسدها

أرشيفية – مطار القاهرة

احبطت سلطات التامين بمطار القاهرة الدولي منذ قليل مساء اليوم الخميس محاولة تهريب نصف كيلو حشيش ونصف كيلو بانجو و300 قرص ترامادول مع مدربة رفع اثقال اخفتها في اماكن حساسة بجسدها قبل سفر علي الطائرة المصرية المتجهة لدبي .

اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب الرحلة اشتبه امين الشرطة في المدربة (38 عاما) ، قامت شرطية بتفتيشها وعثرت علي المواد المخدرة باماكن حساسة بجسدها ، اعترفت الراكبة امام اللواء محمد عبد العال مدير ادارة التامين بمحاولة التهريب بهدف الربح المادي ، امر اللواء علاء الدين علي مدير امن المطار بالغاء سفر الراكبة واحالتها الي النيابة لحيازتها مواد مخدرة .

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