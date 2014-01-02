"برهامي" في مؤتمر "النور" بالشرقية: وافقنا على الدستور لمنع سفك الدماء بين الشعب

كتب : نظيمة البحراوي الخميس 02-01-2014 21:59

قال الدكتور ياسر برهامي "نائب رئيس الدعوة السلفية"، خلال مؤتمر حزب النور لتأييد الدستور بالشرقية، وافقنا على الدستور لمنع سفك الدماء بين أبناء الأمة.

وأشار إلى أن المشاركة والتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية تهدف لاستقرار البلاد وإيقاف نزيف الدماء بين أبناء الوطن الواحد، لافتا إلى أن الترويج لرفض الدستور بحجة أنه مشاركة في القتل أو دعم له ليس من الشريعة وهو ترويج باطل لا يصح، وليس كما يقولون أن الدستور كتب بدماء الشهداء.

وأكد برهامي أن حزب النور لم يشارك في الدماء كما يدعى بعض الناس، موضحا أن الحزب طالب بعدم الحشد والحشد المضاد قبل اندلاع الأزمة أو سقوط دماء توقعا لحدوث الوضع الحالي، فكيف يقال بعد ذلك إنه شارك في الدماء.

وانتقد "برهامي" ما يروجه الإخوان بأن الدستور هو دستور ليلى علوي، إلهام شاهين، الإعلاميين، الأقباط، مؤكدا أن الهدف من ذلك إثناء البسطاء عن المشاركة في تصويت الدستور، مشيرا إلى أن الدستور يمثل كافة فئات الشعب المصري.