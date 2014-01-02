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خيسي: اللعب في ريال مدريد صعب جدا

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خيسي: اللعب في ريال مدريد صعب جدا خيسي: اللعب في ريال مدريد صعب جدا

مدريد، (إفي): اعترف خيسي رودريجز نجم فريق ريال مدريد الإسباني الصاعد بصعوبة إيجاد مكان للعب في فريقه، مشددا على ضرورة اقتناص كل فرصة تتاح أمامه قدر المستطاع.

وسجل خيسي اليوم هدف فوز ريال مدريد في القمة الودية التي جمعته بباريس سان جيرمان الفرنسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وبذلك يحرز النجم الشاب أول أهداف الميرينجي في عام 2014 ، كما اختتم 2013 بتسجيل هدف في مرمى فالنسيا بالليجا.

وأوضح خيسي في تصريحات صحفية عقب المباراة "لا بد من استغلال كل الدقائق المتاحة، هذا مهم للغاية، اللعب في ريال مدريد امر صعب" موجها الشكر والامتنان لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ولمساعده الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان على دعمهما له وثقتهما به.

وتمنى مهاجم الريال الناشيء في عام 2014 "أن يظل فريقه متحدا، لأن هذا هو السبيل لتحقيق نتائج جيدة".

كما تمنى بقاء نجم خط الوسط المخضرم شابي الونسو وتجديد عقده مع النادي الملكي، لكنه ترك له حرية اتخاذ القرار.

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