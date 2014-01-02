أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

والكوت: من الصعب ضم لاعبين كبار لأرسنال في يناير

Google+ Print
والكوت: من الصعب ضم لاعبين كبار لأرسنال في يناير والكوت: من الصعب ضم لاعبين كبار لأرسنال في يناير

يرى ثيو والكوت مهاجم أرسنال أن موسم الانتقالات الشتوية يمثل فترة صعبة من أجل ضم لاعبين مميزين، تاركا القرار لمديره الفني أرسن فينجر.

ويسعى أرسنال لتدعيم صفوفه بمهاجم خاصة في ظل إصابة أوليفيه جيرو ونيكولاس بندنر في يناير الجاري.

وقال والكوت في تصريحات لشبكة (ESPN): "المدرب قال أنه يبحث عن لاعبين مميزين، ولدينا بالفعل لاعبين مميزين في غرف خلع الملابس".

وأضاف "من الرائع أن تكون هناك منافسة مع اللاعبين المنضمين ولكن يناير فترة مختلفة وصعبة في موسم الانتقالات خاصة مع اللاعبين الكبار".

وأشار "سأترك الأمر للمدرب يقرر من سيأتي ولكن الأكيد أن أي لاعب سينضم سيمثل إضافة لأرسنال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع