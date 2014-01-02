والكوت: من الصعب ضم لاعبين كبار لأرسنال في يناير

يرى ثيو والكوت مهاجم أرسنال أن موسم الانتقالات الشتوية يمثل فترة صعبة من أجل ضم لاعبين مميزين، تاركا القرار لمديره الفني أرسن فينجر.

ويسعى أرسنال لتدعيم صفوفه بمهاجم خاصة في ظل إصابة أوليفيه جيرو ونيكولاس بندنر في يناير الجاري.

وقال والكوت في تصريحات لشبكة (ESPN): "المدرب قال أنه يبحث عن لاعبين مميزين، ولدينا بالفعل لاعبين مميزين في غرف خلع الملابس".

وأضاف "من الرائع أن تكون هناك منافسة مع اللاعبين المنضمين ولكن يناير فترة مختلفة وصعبة في موسم الانتقالات خاصة مع اللاعبين الكبار".

وأشار "سأترك الأمر للمدرب يقرر من سيأتي ولكن الأكيد أن أي لاعب سينضم سيمثل إضافة لأرسنال".