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أول رخصة لبيع الماريجوانا في المتاجر لـ«المزاج» بأمريكا

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أول رخصة لبيع الماريجوانا في المتاجر لـ«المزاج» بأمريكا أول رخصة لبيع الماريجوانا في المتاجر لـ«المزاج» بأمريكا

فتحت متاجر ولاية «كولورادو» الأمريكية أبوابها، أمس، للمرة الأولى أمام الجمهور لبيع مخدر «الماريجوانا» للمستهلكين بعد الحصول على تراخيص رسمية لبيعها لأغراض «الترفيه والمزاج»، وليس لأغراض طبية فقط، واصطف عشرات الزبائن فى البرد والثلج أمام متجرين فى مستهل فصل جديد فى ثقافة المخدرات فى الولايات المتحدة.

وسمحت سلطات الولاية لحوالى 30 صيدلية، كانت تبيع الماريجوانا للأغراض الطبية، ببيعها لمن يريد الشراء للاستمتاع بتأثيرها على العقل والمزاج فحسب. ويسمح القانون فى كولورادو لسكان الولاية بشراء 28 جراما من الماريجوانا فى المرة الواحدة، بينما لا يسمح للقادمين من خارج الولاية بشراء سوى ربع هذه الكمية.

ويتوقع المسؤولون فى «كولورادو» أن تحقق العملية دخلا سنويا إجماليا قدره 578 مليون دولار.

ووافق الناخبون فى ولاية واشنطن على السماح ببيع الماريجوانا فى ذات الوقت مع ولاية كولورادو منذ نوفمبر الماضى، لكن لن تفتح متاجر البيع للجمهور أبوابها بواشنطن إلا فى وقت لاحق من عام 2014.

ويرى مؤيدو هذا القرار ومنتقدوه على حد سواء أن الولايتين الواقعتين فى غرب الولايات المتحدة تبدآن تجربة قد تمثل بداية النهاية لحظر الماريجوانا على المستوى الوطنى.

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