الصين تؤكد ظهور فيروس «أنفلونزا الطيور» ونفوق 8500 دجاجة

أعلنت مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين ظهور حالة جديدة من مرض أنفلونزا الطيور لفيروس «إتش5 إن1» في الدجاج.

وذكرت وزارة الزراعة الصينية، مساء الخميس، أنه ظهر على بعض الدجاج في مزرعة بقرية في محافظة ليبو، التابعة لقويتشو، أعراض يشتبه في أنها لفيروس انفلونزا الطيور.

ونفق منها 8500 دجاجة مؤخرًا، حيث أكد معمل أنفلونزا الطيور المرجعي الوطني الصيني أن الوباء سببه الفيروس «إتش5 إن1»، بعد إجراء اختبار لعينات تم جمعها من المزرعة.

وأضافت أن السلطات المحلية أغلقت المنطقة المصابة بالعدوى وعقمتها وجرى إعدام 23067 دجاجة والتخلص منها بأمان لمنع انتشار المرض.

و«أنفلونزا الطيور» مرض معد من أصل حيواني ناتج عن فيروسات تصيبفي العادة الطيور فقط وبدرجة أقل الخنازير، وبمقدورها أن تكون مميتة بالنسبة للإنسان.