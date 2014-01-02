«الحريري» يدين تفجير الضاحية الجنوبية: «الإرهاب» يستهدف الأبرياء

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعدالحريري، إن «الإرهاب الذي يستهدف المدنيين والأبرياء والمناطق الآمنة هو إجرام معزول بالكامل عن أدنى المشاعر الإنسانية، وينتسب بالتأكيد إلى أفعال شيطانية هدفها القتل المجاني وإشاعة الخراب والدمار».

وأضاف «الحريري» أن الانفجار، الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر الخميس، يقع في هذه الخانة حيث يدفع اللبنانيون الضريبة تلو الضريبة من دمائهم وأرواحهم وممتلكاته مجراء أعمال كانت وستبقى محل الإدانة والاستنكار الشديدين.

ولفت إلى أن المواطنين الأبرياء في الضاحية يقعون ضحية جرائم إرهابية وإجرامية تستهدفهم منذ أشهر، وهم في الوقت عينه ضحية التورط في حروب خارجية وفي الحرب السورية خصوصًا، التي لن يكون للبنان ولأبناء الضاحية تحديدًا أي مصلحة في تغطيتها أو المشاركة فيها.

واعتبر أن التفجير يشكل مناسبة جديدة لدعوة الجميع إلى اعتبار تحييد لبنان عن الصراعات المحيطة أمرًا جوهريًا لتوفير الحماية المطلوبة للاستقرار الوطني، وهو القاعدة التي يجب أن يبنى عليها في مواجهة كل أشكال الإرهاب، وتضامن جميع اللبنانيين علي تحقيق مثل هذه المواجهة.

وحذر من أن «الإصرار على زج لبنان في قلب العاصفة الإقليمية يشكل الخطر، الذي يستدرج رياح الإرهاب إلى لبنان، وقد آن الأوان لكل مسؤول في أي موقع سياسي أن يعي هذه الحقيقة»، موضحًا أن السبيل الوحيد للدفاع عن لبنان يكمن في العمل على حماية الوحدة الوطنية والتسليم بدور الدولة ومؤسساتها الشرعية في إدارة الشأن الوطني.