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منى مينا: عقوبات على الأطباء المتعسفين ضد زملائهم المضربين

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منى مينا: عقوبات على الأطباء المتعسفين ضد زملائهم المضربين منى مينا: عقوبات على الأطباء المتعسفين ضد زملائهم المضربين

نفت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أن يكون السبب وراء فرض عقوبات على الأطباء بأنهم لم يشاركوا فى الإضراب، ولكن لأنهم تعسفوا ضد زملائهم المضربين، وأضافت الدكتورة "منى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن قرار تحويل الأطباء الذين قاموا بتهديد زملائهم للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة لحماية الأطباء من سطوة التعسف الإدارى.

وأوضحت أمين عام نقابة الأطباء أن الإضراب موجه للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها فقط، وذلك لأننا نعمل فى ظروف سيئة وإمكانيات المستشفيات ضعيفة، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثى الأطباء وهم من أكفأ الأطباء غادروا بسبب تردى الأوضاع بها.

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