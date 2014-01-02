غداً يونس مخيون يخطب الجمعة بكفرالشيخ.. ويعقد مؤتمرا للترويج للدستور

أكد الدكتور مجدى سليم، أمين حزب النور بكفر الشيخ، أن الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب سيخطب الجمعة فى مسجد الشهابية التابعة لمركز البرلس، بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل الحزب بلجنة الـ50 وعضو الهيئة العليا اللذين سيتواجدان ضمن القافلة المجمعة لحزب النور للخدمات المتعددة التى ستشهدها قرية

> الشهابية التابعة لمركز بلطيم غداً عقب صلاة الجمعة.

وأشار إلى أن رئيس الحزب سيعقد لقاء مع القواعد وأفراد الحزب العاملين ببلطيم والحامول وبيلا والرياض لشرح أهمية المرحلة القادمة ودور كل فرد بالحزب .

وأضاف الدكتور محمد مصطفى، وكيل حزب النور بكفر الشيخ أن الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب سيعقد لقاء مع القواعد الحزبية والأفراد العاملين بالحزب بمراكز سيدى سالم ودسوق وفوه ومطوبس ويعقبها لحضور المؤتمر الذى سيعقد بمدينة سيدى سالم عقب صلاة العصر حيث ينظم أمانة حزب النور بمركز سيدى سالم مؤتمراً جماهيرياً تحت عنوان "لماذا نعم للدستور"، بقاعة ألف ليلة وليلة ضمن فعاليات حملة حشد التصويت بنعم على الدستور.

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