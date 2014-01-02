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«دعم المعزول» ينفي علاقته بالمتهم الرئيسي في «تفجيرات المنصورة»

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«دعم المعزول» ينفي علاقته بالمتهم الرئيسي في «تفجيرات المنصورة» «دعم المعزول» ينفي علاقته بالمتهم الرئيسي في «تفجيرات المنصورة»

نفى ما يسمى «التحالف الوطني لدعم شرعية الرئيس المعزول، محمد مرسي»، مساء الخميس، صحة تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ظهر الخميس، عن تورط منتمين للجماعة، في تفجير مديرية أمن الدقهلية، بمدينة المنصورة، قبل أيام.

وقال التحالف، في بيان: «المنجي سعد حسين، من قرية أبودشيشة، في مركز بلقاس، المتهم الرئيسي في الحادث، وكان يعمل سكرتيرا للوحدة المحلية في منطقة الشوامي، في الوقت الذي لم يكن يشغل فيه أحد من الإخوان مثل هذه المناصب، وخرج على المعاش وهو مدير إدارة المعلومات بمجلس مدينة بلقاس، ولا علاقة له بالجماعة».

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