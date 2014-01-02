المكملات الغذائية تؤثر على الهرمونات والتمثيل الغذائى داخل الجسم

نجد الكثير من الأشخاص يستخدمون المكملات الغذائية فى زيادة الوزن، وغيرها من الاستخدامات الأخرى، حيث إنها تنتشر بصورة كبيرة على الرغم من وجود تأثيرات سلبية لها على صحة الإنسان.

يقول الدكتور عبد الرحمن محمد عطية، أستاذ ورئيس قسم التغذية بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان، إن المكملات الغذائية تؤثر على هرمونات الجسم، لأن أى مكملات صناعية تؤثر على التمثيل الغذائى داخل الجسم والتركيب الهرمونى والإنزيمات فى الجسم، لافتا أنه من الأفضل تناول المواد الطبيعية عن المواد الصناعية، لكن بكميات معينة .

ويضيف "عبد الرحمن" أن المكملات الغذائية تعمل على زيادة الوزن فى فترة قصيرة، وبشكل سريع لأنها يوجد بها مواد تتحول لمواد دهنية داخل الجسم أو تجعل الجسم ممتلئ بالماء والأنسجة، موضحا أنه يجب تناول المواد الطبيعية بحذر مع التنوع فى المواد الغذائية .

> يوضح أستاذ ورئيس قسم التغذية أنه توجد بعض أنواع للمكملات الغذائية التى تحتوى على مواد دهنية تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب، وأخرى تحتوى على مواد نشوية تؤدى إلى الإصابة أمراض السكر وتؤثر على صحة الجسم .

لذلك ينصح الطبيب الأشخاص الذين يستخدمون المكملات الغذائية بقراءة المعلومات التى تتواجد على العبوة ومكوناتها وتناول كميات معينة حسب وصف الطبيب، لأنه يجب أن تكون الجرعة مرتبطة بالوزن والطول والسن.

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