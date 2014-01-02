نادر بكار: أمن الشرقية أفشل محاولات "الإخوان"من تعطيل مؤتمر لـ"النور"

قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، إن قوات الشرطة بمحافظة الشرقية، تمكنت من حفظ الأمن خلال مؤتمر عقده حزب النور لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور، مضيفًا: " الأمن تمكن من إفشال محاولات جماعة الإخوان وأنصارهم لتعطيل المؤتمر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "إنه متوقع هجوم أنصار الإخوان على المؤتمر وضربهم لنا بالشماريخ وهذا استمرار لمسلسل العنف ومحاولة لاستدراج "النور " للعنف".

وأكد مساعد رئيس حزب النور، أن الحزب مستمر فى عقد مؤتمراته لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور، متوقعًا أن يحصل الدستور الجديد على نسبة تصويت كبيرة.

>ونفى نادر بكار، أن يكون هناك خلاف بينه وبين رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، قائلاً: ما يختلق فى هذه المسألة كذب وافتراء.

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