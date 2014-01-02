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سيسيه يستهدف العودة إلى منتخب فرنسا

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سيسيه يستهدف العودة إلى منتخب فرنسا سيسيه يستهدف العودة إلى منتخب فرنسا

(/أ ش أ/) - أكد النجم الفرنسى جابريل سيسيه أنه يسعى للعودة الى صفوف منتخب الديوك الفرنسية من خلال انضمامه لنادى باستيا الفرنسى.

وقد انضم سيسيه - 32 عاما - لنادى باستيا بعد انتهاء عقده مع نادى كوبان كراسنودار الروسى.

ويسعى اللاعب للعودة لمنتخب فرنسا رغم خوضه 41 مباراة دولية لم يرتد قميص منذ ان شارك كبديل فى مباراة انتهت بالفوز 3/صفر على البانيا فى اكتوبر 2011.

ولم يفقد نجم ليفربول الاسبق الامل فى العودة للمنتخب والمشاركة فى نهائيات كأس العالم فى البرازيل وقال فى تصريحات له اليوم "لدى هدف يعرفه الجميع، أحب المنتخب وسوف أبذل قصارى جهدى من أجل العودة لصفوفه".

وأضاف "أنا سعيد بانضمامى لباستيا وسوف ابذل قصارى جهدى لكى يكون الفريق ضمن العشرة الاوائل فى الدورى وهو امر منطقى ويمكن تحقيقه".

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