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فابريجاس: ميسي سيعود مثل ' الثور '

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فابريجاس: ميسي سيعود مثل ' الثور ' فابريجاس: ميسي سيعود مثل ' الثور '

يؤمن سيسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة أن زميله ليونيل ميسي سيعود كنجم للفريق مثل الثور.

وأعلن برشلونة أن ميسي سيعود لتدريبات الفريق مساء الجمعة بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ ما يقرب من شهر ونصف.

وقال فابريجاس لصحيفة (ماركا) الإسبانية "لقد كان يحتاج بشدة إلى الراحة بعد الإصابة التي أجبرته على الابتعاد عن الملاعب".

وتابع "لقد تعرض لخمسة إصابات متتالية في العضلات، لقد أجبر على الراحة، والآن سيعود سريعا مثل الثور".

وأكد فابريجاس أن عودة ميسي ستمنح برشلونة قوة إضافية مع وجود نيمار وباقي عناصر الفريق قبل المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

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فيديو اليوم السابع