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بيكيه: نجاح برشلونة يصيب ريال مدريد بالإحباط

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بيكيه: نجاح برشلونة يصيب ريال مدريد بالإحباط بيكيه: نجاح برشلونة يصيب ريال مدريد بالإحباط

(/أ ش أ/) - شن جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونه الإسباني هجوما على الغريم التقليدي ريال مدريد وقال إن الريال عاجز عن التكيف مع نجاح النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة.

يذكر أن النادي الملكي فاز ببطولة الدوري مرة واحدة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة مقابل أربعة ألقاب حققها بارسا.

كما عاجز عن مضاهاة نجاح العملاق الكتالوني في دوري الأبطال في الألفية الثالثة.. حيث فاز الفريق باللقب الأوروبى ثلاث مرات.

ونقلت سبورت عن بيكيه قوله "يبدو الأمر صعبا للغاية على ريال مدريد أن يفوز برشلونه بهذا الكم الكبير من البطولات".

وأضاف الدولي الإسباني "يجب أن يقبلوا الوضع كما هو، أحيانا تفوز وأحيانا اخرى يفوز فريق آخر. كرة القدم تدور في دوائر ويبدو أن هذه هي دائرة برشلونة".

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