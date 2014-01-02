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بايرن ميونيخ يسافر الى الدوحة لمواجهة المريخ والكويت

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بايرن ميونيخ يسافر الى الدوحة لمواجهة المريخ والكويت بايرن ميونيخ يسافر الى الدوحة لمواجهة المريخ والكويت

برلين، (إفي): يستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني للسفر الى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء معسكر تدريبي استعدادا لاستئناف مباريات دوري البوندزليجا أواخر الشهر الجاري.

وأعلن النادي البافاري، بطل أوروبا والعالم، اليوم أن المعسكر سيستمر تسعة ايام سيخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين.

ستقام المباراة الأولى يوم التاسع من يناير امام المريخ السوداني، ثم يلتقي يوم 13 بالكويت الكويتي.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يعسكر فيها بايرن في الدوحة، حيث أشاد رئيس مجلس الإدارة كارل هينز رومينيجه بتوافر كافة الإمكانات المطلوبة وجودة المنشآت الرياضية بالمدينة العربية، كما سبق للمدرب الكتالوني بيب جوارديولا أن لعب بقطر قبل الاعتزال، وتسعده العودة لها كلما سنحت الفرصة.

وسيعود الفريق الى ميونيخ يوم 14 حيث يستعد الفريق لخوض مباراة ودية ختامية امام ريد بول سالزبورج النمساوي يوم 18.

وسيلتقي حامل اللقب والمتصدر بايرن ميونخ في الجولة المقبلة من الدوري المحلي ببروسيا مونشنجلادباخ، ثالث الترتيب، يوم 24 يناير عقب انتهاء العطلة الشتوية.

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