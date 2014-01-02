ميسي من مطار برشلونة الى ملعب التدريب

برشلونة، (إفي): توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى المدينة الرياضية (جوان جامبر) للتدريب بمجرد وصوله الى مطار مدينة برشلونة، شمال شرقي إسبانيا.

وعاد ميسي الى المدينة الكتالونية اليوم بعد انتهاء فترة تعافيه بمسقط رأسه بمدينة روساريو الأرجنتينية التي دامت لنحو شهرين.

كان في انتظار ليو بالمطار عدد كبير من الصحفيين والمصورين، لكنه نجح وسط حراسة أمنية مشددة في مغادرة المطار من "باب خلفي".

وتوجه نجم البرسا مباشرة الى مقر تدريبات فريقه ليخوض مرانا خفيفا.

وأصبح قائد منتخب الأرجنتين في حالة بدنية مثالية تؤهله للمشاركة في المباريات المقبلة للبلاوجرانا، وخاصة المواجهة المرتقبة امام أتلتيكو مدريد يوم 11 يناير لحسم صراعهما الثنائي حاليا على قمة الدوري الإسباني.

وسيشارك قبلها ميسي لعدد محدود من الدقائق يوم الأحد المقبل امام إلتشي في الليجا، والاربعاء المقبل امام خيتافي في كأس الملك.

وتعرض ميسي (26 عاما) للإصابة في العاشر من نوفمبر الماضي في مباراة ريال بيتيس بالليجا، ليستكمل سلسلة إصاباته العضلية التي تعرض لها على مدار العام المنصرم.