أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميسي من مطار برشلونة الى ملعب التدريب

Google+ Print
ميسي من مطار برشلونة الى ملعب التدريب ميسي من مطار برشلونة الى ملعب التدريب

برشلونة، (إفي): توجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى المدينة الرياضية (جوان جامبر) للتدريب بمجرد وصوله الى مطار مدينة برشلونة، شمال شرقي إسبانيا.

وعاد ميسي الى المدينة الكتالونية اليوم بعد انتهاء فترة تعافيه بمسقط رأسه بمدينة روساريو الأرجنتينية التي دامت لنحو شهرين.

كان في انتظار ليو بالمطار عدد كبير من الصحفيين والمصورين، لكنه نجح وسط حراسة أمنية مشددة في مغادرة المطار من "باب خلفي".

وتوجه نجم البرسا مباشرة الى مقر تدريبات فريقه ليخوض مرانا خفيفا.

وأصبح قائد منتخب الأرجنتين في حالة بدنية مثالية تؤهله للمشاركة في المباريات المقبلة للبلاوجرانا، وخاصة المواجهة المرتقبة امام أتلتيكو مدريد يوم 11 يناير لحسم صراعهما الثنائي حاليا على قمة الدوري الإسباني.

وسيشارك قبلها ميسي لعدد محدود من الدقائق يوم الأحد المقبل امام إلتشي في الليجا، والاربعاء المقبل امام خيتافي في كأس الملك.

وتعرض ميسي (26 عاما) للإصابة في العاشر من نوفمبر الماضي في مباراة ريال بيتيس بالليجا، ليستكمل سلسلة إصاباته العضلية التي تعرض لها على مدار العام المنصرم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع