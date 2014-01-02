اغلاق مدرسة ثانوي بالوادي الجديد لوجود خلل في التصاميم الهندسية‎ للمبنى

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، محمد الشيمى، التوجيهات بغلق مدرسة أبو منقار الثانوية المشتركة للتعليم العام والتى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية لأهالى القرية لعدم جاهزيتها لاستقبال طلاب المرحلة الثانوية العامة لخطورتها الشديدة على حياة الطلاب نظرا لإنشائها دون المواصفات الفنية والهندسية اللازمة وعدم وجود أية مقومات بالمدرسة وانتشار مياه الرشح التى تغمر الفصول وتهدد حوائطها المبنية بالطوب اللبن.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد نقل الطلاب إلى مدرسة أبو منقار للتعليم الأساسى التى تبعد 500 متر عن مدرستهم بعد تدبير 3 فصول لاستيعاب طلاب المدرسة .

وقال محمد الشيمى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد إنه أصيب بصدمة كبيرة بعد أن شاهد طلاب المدرسة فى تلك الظروف مع اقتراب موعد الامتحانات الفصل الدراسى الاول لطلاب الثانوية .