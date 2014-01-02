أنشيلوتي: لن نشتري أو نبيع في الشتاء

مدريد، (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم أن ناديه لن يقوم بشراء أو ببيع أي لاعب خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأوضح أنشيلوتي في تصريحات صحفية عقب فوزه الودي على فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0 في العاصمة القطرية الدوحة "بالنسبة لنا سوق الانتقالات مغلق، لأننا لن ننتدب أي لاعب، كما لن نستغني عن أي لاعب".

وأثنى الإيطالي المخضرم على أداء فريقه امام سان جيرمان، وبمستوى لاعبيه بشكل عام.

كما شدد على أحقية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في التتويج بالكرة الذهبية عن العام المنصرم، مع بدء العد التنازلي لحفل توزيع الجائزة في الـ13 من الشهر الجاري.

وقال كارلو "رونالدو يستحق الجائزة، إنه سعيد الآن، ولديه الدافع لإبراز المزيد من قدراته والتألق في مباريات أكثر".

وفيما يتعلق بموقف إيكر كاسياس وشابي الونسو، أضاف "كاسياس موقفه واضح، سيلعب في دوري الابطال وكأس الملك، شابي يتفاوض مع النادي حول تجديد العقد، ونتمنى جميعا أن يتم التوصل لاتفاق".

وأكد أنشيلوتي على قدرة فريقه على "الانتفاضة" بالنصف الثاني من بطولة الدوري الإسباني، وحسم اللقب بعد تخطي المتصدرين الحاليين برشلونة وأتلتيكو مدريد.