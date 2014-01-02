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راؤول يحذر ريال مدريد من المفاجآت في دوري الأبطال

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راؤول يحذر ريال مدريد من المفاجآت في دوري الأبطال راؤول يحذر ريال مدريد من المفاجآت في دوري الأبطال

القاهرة، (إفي): أكد الإسباني راؤول جونزاليس مهاجم فريق السد القطري اليوم، أنه يرى أن ريال مدريد هو الأقرب للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى تفوقه في المستوى على شالكة الألماني، ولكنه حذر من حدوث مفاجآت.

وأوضح راؤول في تصريحات صحفية من الدوحة قائلا "ريال مدريد أفضل من شالكة، ولكن عليهم توخي الحذر من الفرق الألمانية، خاصة وأنهم يكافحون حتى النهاية".

ويواجه ريال مدريد شالكة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأكد نجم الريال السابق، أنه دائما ما يتابع مباريات الفريق، ويرغب أن يحقق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن راؤول هو أحد المهاجمين التاريخيين في ريال مدريد حيث شارك في 741 مباراة وأحرز 323 هدفا، ليكون الأكثر مشاركة وتهديفا في تاريخ "المرينجي".

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