بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد المدارس أثناء امتحانات نصف العام

تفقد اليوم اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية لجان الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية بمدرسة الخنساء الإعدادية بنات بمنطقة سموحة وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وطمأن أولياء الأمور بتشديد التأمين على المدارس وعلى سير الامتحانات فى هدوء.

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