أخبار عاجلة

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد المدارس أثناء امتحانات نصف العام

Google+ Print

تفقد اليوم اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية لجان الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية بمدرسة الخنساء الإعدادية بنات بمنطقة سموحة وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وطمأن أولياء الأمور بتشديد التأمين على المدارس وعلى سير الامتحانات فى هدوء.

1.jpg

G52c5b1c8e7c92.jpg

G52c5b1ca4e78a.jpg

لمزيد من أخبار المحافظات..

محافظ الغربية يخصص 25%من إيراد السماد العضوى بمصنع دفرة للعاملين به

إغلاق طريق العريش-رفح الدولى لأسباب أمنية

الدعوة السلفية بالسويس تستنكر تحريض الإخوان للاعتداء على برهامى
>أقرأ أيضاً

المتحدث العسكرى: الجيش الثانى يقبض على 18 تكفيريا وينسف 5 أنفاق

لجنة إدارة أموال الإخوان تتحفظ على أموال باكينام الشرقاوى وعزة الجرف

بالفيديو.. 7 قتلى فى انفجار الضاحية الجنوبية ببيروت

وزير الداخلية يكشف: مُنفذ تفجير المنصورة انتحارى يدعى إمام مرعى.. وحماس دربت الإخوان على أعمال إرهابية بمعسكراتها.. و"أنصار بيت المقدس" مسئولة عن استهدافى واغتيال مبروك.. ومن يقترب من الكنيسة "هالك"

حسن شاهين: خد بالك يا سيسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه