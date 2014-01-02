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طارق حجي: سوزان مبارك رفضت تعيين عمر سليمان نائبا لزوجها مرتين.. وجمال "كتلة من الأنانية والشر"

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طارق حجي: سوزان مبارك رفضت تعيين عمر سليمان نائبا لزوجها مرتين.. وجمال "كتلة من الأنانية والشر" طارق حجي: سوزان مبارك رفضت تعيين عمر سليمان نائبا لزوجها مرتين.. وجمال "كتلة من الأنانية والشر"

كتب : محمد شريف منذ 7 دقائق

أكد طارق حجي المفكر السياسي، أنه كان يعتقد اعتقادا شديدا أن ثورة 25 يناير ستكون قادرة على فعل شيء مثل ثورة 23 يوليو.

وأضاف حجي، خلال استضافته في برنامج "على الهوا"، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، "نزلت إلى ميدان التحرير يوم 28 يناير، وشعرت بإحساس غريب، وكانت طريقة التنظيم غاية في الروعة، شاهدت الأغاني الوطنية، وشاهدت خلطة ما بين الجد والهزل في الأغاني، فهمت بعدها أن هذا الشعب ما يزال يحتفظ بروح الدعابة، شاهدت جميع الأعمار الصغير والكبير والعجوز، وهذا ما جعلني أشعر بأن هناك أمر سيحدث".

وأشار المفكر السياسي، إلى أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كان يريد تعين اللواء عمرو سليمان رئيس المخابرات في عهده، نائبًا لرئيس الجمهورية مرتين، إلى أن الزوجة سوزان والابن جمال رفضا هذا تمامًا.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن جمال مبارك "كان عبارة عن كتلة من الأنانية والشر، ولا يدافع سوى عن مصلحته فقط".

وأوضح حجي، أن الرئيس السابق مبارك، كان يعتقد أن المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، سيخضع لإرادته، ويبقيه في الحكم، وهو ما لم يفعله طنطاوي.

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