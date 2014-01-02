احتفالات شبكة "القرآن الكريم" لشهر ربيع الأول في الدورة البرامجية الجديدة

كتب : رانيا محمود الخميس 02-01-2014 18:16

اعتمد عبد الرحمن رشاد، رئيس الاذاعة، برامج الدورة الجديدة بشبكة القرآن الكريم الذي من المقرر تنفيذها من يناير الي مارس 2014 ، واكد محمد عويضة رئيس شبكة القرآن الكريم بأن الدورة البرامجية الجديدة تشتمل على برامج جديدة، منها برنامج "أئمة التفسير" ويتناول مدارس تفسير القرآن الكريم وخصائص كل مدرسة منها والقائمين عليها وروادها والبرنامج من تقديم عبد الجواد شندى. وبرنامج "عقيدة المسلم" يتناول بالشرح أسس العقيدة فى الإسلام بأسلوب مبسط مع بيان والفرق بينها وبين العقائد الوضعية. اما برنامج "في رياض السيرة العطرة" فيتناول السيرة النبوية بأسلوب ميسر مع دراسة فقهية لهذه السيرة وعدم الاقتصار على السرد التاريخي. كما صرح رئيس الشبكة بأن خطة الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول "صلى الله عليه وسلم" تشتمل على العديد من البرامج والتي تستمر طوال شهر ربيع ومنها

برنامج "مسلمات حول الرسول" ويتناول السيرة الذاتية لنماذج من السيدات التي كان لهن دور بارز في مساندة الرسول.

وبرنامج "الرسول في عيون الشعراء" يتناول الأعمال الشعرية التي أبدعها الشعراء في وصف ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تقديم د. عبد الله الخولي.

وبرنامج "مسابقة مولد الهدى" تتناول المسابقة هذا العام شخصيات إسلامية لها دور بارز في نشر الإسلام والدعوة الإسلامية ولها مواقف عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تقديم عبد القادر الزنفلي.

وبرنامج أحاديث عن الرسول ( من كبار المتحدثين ) يتناول إذاعة أحاديث لكبار علماء الأزهر عن مولد الرسول ونشأته.

وبرنامج "في موكب النور"على مدار الأربع والعشرين ساعة وهو عبارة عن فقرات ربط تذاع على مدار اليوم على الهواء مباشرة خلال شهر ربيع الاول.

وبرنامج "هكذا علمنا الإسلام" والهدف منه معالجة السلوكيات الايجابية والسلبية وذلك فى ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية ومن تقديم وسام البحيرى واخراج أميرة بدوى.

اما الإذاعات الخارجية على الهواء فيتم نقل احتفال يومي طوال ليالي شهر ربيع الأول ووقته من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وينتقل من المساجد الكبرى بمحافظات الجمهورية ويتضمن تلاوة قرآنية وابتهالات دينيه ومحاضرة حول الدروس المستفادة من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.