أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الطيران : مبادرة “مصر فى قلوبنا” لدفع عجلة التنمية وتشجيع السياحة

Google+ Print
وزير الطيران : مبادرة “مصر فى قلوبنا” لدفع عجلة التنمية وتشجيع السياحة وزير الطيران : مبادرة “مصر فى قلوبنا” لدفع عجلة التنمية وتشجيع السياحة

عبد العزيز فاضل وزير الطيران

قال عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني، إن إطلاق مبادرة في قلوبنا تهدف الى تنشيط السياحة الداخلية،مشيرًا إلى أن التعاون ما بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة، بتخفيض التذاكر سيحدث انتعاشا للسياحة الداخلية.

وأكد وزير الطيران فى تصريحات له اليوم قبل إطلاق مبادرة مصر فى قلوبنا أن المبادة تهدف كذلك الى دفع عجله التنميه وتشجيع السياحه فى مصر بوجه عام بما يخدم ثوابت الدور الوطني الذي يبذله هذان القطاعات الهامان لخدمة الأهداف القومية والإستراتيجيه للدولة ويساعد على دعم خطط السياحة والاستثمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر