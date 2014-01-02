وزير الطيران : مبادرة “مصر فى قلوبنا” لدفع عجلة التنمية وتشجيع السياحة

قال عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني، إن إطلاق مبادرة مصر في قلوبنا تهدف الى تنشيط السياحة الداخلية،مشيرًا إلى أن التعاون ما بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة، بتخفيض أسعار التذاكر سيحدث انتعاشا للسياحة الداخلية.

وأكد وزير الطيران فى تصريحات له اليوم قبل إطلاق مبادرة مصر فى قلوبنا أن المبادة تهدف كذلك الى دفع عجله التنميه وتشجيع السياحه فى مصر بوجه عام بما يخدم ثوابت الدور الوطني الذي يبذله هذان القطاعات الهامان لخدمة الأهداف القومية والإستراتيجيه للدولة ويساعد على دعم خطط السياحة والاستثمار.