محلب لـ”ONA”: تعيين 50% من العاملين بحديقة 30 يونيو من أبناء إمبابة

افتتحت اليوم حديقة 30يونيو بمطار إمبابة وبحضور إبراهيم محلب وزير الإسكان وطاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة وعلى عبدالرحمن محافظ الجيزة وخالدعبدالعزيز وزير الشباب وليلى اسكندر وزير البيئة وعاطف حلمى وزير الإتصالات والمعلومات.

فيما صرح محلب لوكالة أنباء أونا عن خطة الوزارة فى الفترة المقبلة بالتوسع فى إنشاء مشروعات سكنية جديدة ، وايضآ تنفيذ عدة مشروعات تتضمن انشاء محور كرداسة ويبدأمن محور صفط اللبن ليربط بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وتكلفته 750 مليون جنيه وتتكفل وزارة الإسكان بتنفيذه، وصدق محلب على أن يكون 50% من العاملين فى الحديقة من أبناء منطقة امبابة.

وأضاف محلب أن التحدى الحقيقى الذى يواجه المصريين يبدا يومى 14 و 15 يناير فى الاستفتاء على الدستور وعلى كل مصرى شريف المشاركه فى الأستفتاء

فيما صرح على عبدالرحمن محافظ الجيزة لوكالة أنباء أونا أن المحافظه على كامل استعدادها ليومى الإستفتاء على الدستور وان مبنى المحافظة مفتوح للجميع لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وأكد عبدالرحمن أنه يختص بالشكر للفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لأنه خصص مبلغ 8 مليار جنيه من القوات المسلحه لمحافظة الجيزة لإستكمال مشروعاتها.

فيما اعلن هشام أبوسنه رئيس جهاز التعمير بالقاهره الكبرى عن إنشاء مطلع ومنزل المريوطيه وينفذ المشروع شركة حسن علام.

وانشاء مطلع ومنزل صفط اللبن بتكلفة 40 مليون جنيه للتخفيف من حدة الزحام ،وايضآ إنشاء مطلع ومنزل المنصورية على ترعة المريوطية.

وأكد ماهر ستينو المهندس الذى صمم حديقة الازهر وهو نفس المهندس الذى صمم مشروع حديقة 30 يونيو أن مساحة الحديقه حوالى 40 فدان وهى ذات طراز مصرى صميم لما تحويه من مظاهر ريفيه مثل أبراج الحمام والسواقى وذلك لتثقيف الإنسان­­.

فيما صرح بعض سكان المنطقه لوكالة انباء أونا والذين حضروا من أجل عرض شكواهم على محافظ الجيزة على عبدالرحمن ، حيث قال المواطن شحاته أحمد الذى يبلغ من العمر 61 عام والذى يقطن فى شارع بشتيل أن أول احتياجات المواطن هو رغيف العيش ومنذ عام 1981 ولا يوجد سوى عدد واحد فرن عيش مدعم فمن أجل ان تحصل على العيش يحتاج ذلك الكثير من الوقت والجهد.

وأضاف أن المنطقة تعانى من انعدام الخدمات حيث لا يوجد عمود إناره واحد وحتى الأن لم يتم توصيل الغاز الطبيعى حتى الآن فبدلآ من انشاء الحديقه كان لابد من توفير تلك الخدمات لأهالى المنطقة.

وقال أيمن شوقى من شارع الأمام الغزالى انه سوف يتقدم لشغل وظيفة حارس امن بالحديقه حيث اكد حصوله على دبلوم صنايع منذ عام 2006 ومنذ ذلك الحين وهو عاطل عن العمل.

فيما قال يوسف الشريف ضابط سابق بالقوات المسلحه وحاليآ بالمعاش والذى يقطن بمدينة الأمل بامبابه عن المبانى التى أقامتها المحافظة بالحديقة فمن سيمتلك تلك الشقق الفارهة ،ولمن سيصرح بدخول الحديقه هل لسكان المهندسين أم لأهالى امبابه المطحونين ولابد أن تكون تذكرها رمزية وان توفر تلك الشقق التى بالحديقه للفقراء.

المراسل: عمر حمودة