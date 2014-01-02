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"المالية": تعليمات بتيسيرالافراج عن التبرعات العينية الواردة من الخارج

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"المالية": تعليمات بتيسيرالافراج عن التبرعات العينية الواردة من الخارج "المالية": تعليمات بتيسيرالافراج عن التبرعات العينية الواردة من الخارج
الجمارك تسلم 40 طن من الملابس المستعملة لوزارة التضامن لتوزيعها علي الجمعيات الخيرية

كتب : عبدالعزيز المصرى منذ 8 دقائق

وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية اليوم الخميس علي الافراج عن شحنة بطاطين وردت لصالح جمعية الخير لتوزيعها علي الفقراء، حيث وجه الوزير بخروج الشحنة فورا ثم استكمال اجراءات الاعفاء من الجمارك .

قال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك الي قيام وزارة المالية بتقديم مشروع قرار لرئيس الوزراء لاعفاء الشحنة من الرسوم الجمركية والمقدرة بنحو 88 الف جنيه طبقا لاحكام قانون الجمعيات الخيرية الذي يمنح رئيس الوزراء الحق في الاعفاء من الرسوم الجمركية.

قال ان مسئولي جمعية مصر الخير سددوا الضريبة المبيعات المستحقة علي الشحنة وتم إيداعها في صورة امانة الي حين قيام مصلحة الضرائب بإنهاء الاجراءات القانونية لإعفاء الشحنة من الضريبة.

وأكد الصلحاوي ان وزير المالية طلب تيسير التعامل مع التبرعات التي ترد من الخارج في صورة سلع او اجهزة بحيث يتم الافراج عنها عقب الحصول علي الموافقات من السلطات المختصة.

اضاف بان وزير المالية طلب تسليم كميات الملابس المستعملة والمتروكة كمهمل لدي الجمارك الي وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها علي الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة.

وكشف الصلحاوي عن وجود 40 طن من هذه الملابس المستعملة بالمخازن هي حصيلة عدة رسائل وردت للجمارك خلال الفترة الماضية ونظرا لأنه ممنوع دخولها البلاد فتم تركها في مخازن الجمارك لعدة اشهر وبالتالي اصبحت مهمل ، لافتا الي ان القانون يمنع عرض الملابس المستعملة للبيع في مزاد علني، ولذا وجه وزير المالية بتقديمها للجمعيات الخيرية لتوزيعها علي الفقراء والمحتاجين.

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