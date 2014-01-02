"التنمية الصناعية" توقع بروتوكولا مع 7محافظات لترفيق المناطق الصناعية والانتهاء من 30 مليون متر قبل يونيو

كتب : حسن عثمان الخميس 02-01-2014 15:21

وقعت هيئة التنمية الصناعية اليوم، المجموعة الثانية من البروتوكول التنفيذي لترفيق 11 منطقة صناعية في 7 محافظات .

وقال محمود الجرف رئيس الهيئة إن البروتوكول يأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير المناطق الصناعية في جميع المحافظات قبل 30 يونيو المقبل .

وأوضح "الجرف"،أن وزارة المالية خصصت 3 مليار جنيه لتنفيذ الخطة وصرفت مليار جنيه كدفعة أولي والتي وزعت علي 22 محافظة علي أن يتم صرف المبلغ الدفعة الثانية بقيمة الـ2 مليار جنيه خلال الـ6 شهور المقبلة.

وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المحافظات التي وقعت علي البروتوكول هي بني سويف والتي تضم 3مناطق صناعية بتكلفة إجمالية 299.5مليون جنيه ومحافظة الوادي الجديد وبها منطقة صناعية واحدة بتكلفة 83 مليون جنيه بينما نصيب المنطقة الصناعية الوحيدة بمحافظة أسوان 7.5 مليون جنيه إلي جانب 30 مليون جنيه تم تخصيصها لمحافظة السويس.

وتابع "الجرف " أنه تم تخصيص مبلغ 75 مليون جنيه لترفيق منطقتين بمحافظة الدقهلية بينما كان نصيب محافظة كفر الشيخ 79.5 مليون جنيه وأخيراً محافظة المنوفية والتي تضم منطقة صناعية واحدة تم تخصيص مبلغ 112 مليون جنيه لترفيقها .

مشيراً إلي أن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية كان قد شهد توقيع بروتوكولات لترفيق 5 مناطق صناعية بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والمنيا إلي جانب توقيع بروتوكول مماثل لترفيق منطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم أمس.

وأضاف "الجرف" أن برنامج صندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية يهدف إلي رفع كفاءة المناطق الصناعية وتوفير 30 مليون متر مربع أراضي كاملة الترفيق في 22 محافظة وقعت منها 11 محافظة علي البروتوكول علي ان تنتهي الهيئة من التوقيع مع باقي المحافظات قبل حلول 30 يونيو المقبل