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رئيس "أى فاينانس" إقبال المواطنين على تسجيل "الكارت الذكى" سبب العطل المفاجىء للموقع الاليكترونى

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رئيس "أى فاينانس" إقبال المواطنين على تسجيل "الكارت الذكى" سبب العطل المفاجىء للموقع الاليكترونى رئيس "أى فاينانس" إقبال المواطنين على تسجيل "الكارت الذكى" سبب العطل المفاجىء للموقع الاليكترونى

كتب : شـادى أحمد وعبد العزيز المصرى الخميس 02-01-2014 15:55

أعلن المهندس إبرهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، الفائزة بمشروع انشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية إنه جارى إصلاح الموقع الاليكترونى (www.esp.gov.eg ) الخاص بتسجيل الكارت الذكى ، الأمر الذي منع الملايين من المواطنين فى من التسجيل عبر الانترنت.

وأعتذر "سرحان" فى تصريحات لـ"الوطن" للشعب المصرى الذين ما يزالون يواجهون المشاكل وأزمات فى عملية التسجيل للحصول على دعم الطاقة من خلال منظومة الكارت الذكى ، حيث أن الاقبال على التسجيل من المؤكد تسبب فى العطل المفاجىء للموقع الاليكترونى ، مشيرآ إلى أن الشركة ستقوم بإصلاحه فى أسرع وقت ممكن.

ويذكر أن مشروع الكروت الذكية لصرف البنزين والسولار يهدف للتحكم في الاستهلاك ومراقبة تهريب الوقود وبالتالي ترشيد الاستهلاك ، وذلك لاحكام الرقابة لمنع تهريب الوقود بالسوق السوداء.

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