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"المالية": 24.9 مليار جنيه دعم الطاقة خلال 6 اشهر الماضية

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"المالية": 24.9 مليار جنيه دعم الطاقة خلال 6 اشهر الماضية "المالية": 24.9 مليار جنيه دعم الطاقة خلال 6 اشهر الماضية
24 مليون جنيه وفر من المخصص لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك خلال العام المالي الجاري

كتب : عبدالعزيز المصري وشادي احمد الخميس 02-01-2014 16:17

قال ناجى الأشقر رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفني لوزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تحملت 24.9 مليار جنيه مصروفات دعم الطاقة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/ 2014.

وأكد الأشقر، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته شركة تشغيل المنشآت المالية إيه فينانس، بالتعاون مع وزارة البترول اليوم أن المنح العربية المخصصة لدعم البترول لم تدخل في ضمن دعم الطاقة التي تحملته وزارة المالية خلال النصف الأول من العام البالغة 24.9 مليار جنيه.

وعن قيمة المنح النفطية والتي قدمتها عدد من الدول العربية لمصر قال انه لم يجري حاليا حسابها من خلال ر التنسيق مع وزارة البترول.

كماكشف الاشقر عن تحقيق وفر قيمته حوالي 24 مليون جنيه من المخطط لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال موازنة العام المالي 2013/2014، مؤكداً أن هذا الوفر سببه رفع الطاقة خلال السنوات الماضية، وليس له علاقة بما كان مخططاً من زيادة جديدة، حيث لا توجد زيادة حالياً.

اضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفني لوزير المالية أن دعم الطاقة البالغ 99.6 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2013/2014، يتضمن 13.3 مليار جنيه دعما للكهرباء عن فروق أسعار المواد البترولية، مشيراً إلى أن 40% من قيمة الدعم مخصص للسولار، و20 % للبنزين، و22 % للبوتاجاز، و10 % للمازوت، والذى تم إلحاقه ضمن منظومة الكروت الذكية بداية من ديسمبر الماضي، إلى جانب 8 % للغاز الطبيعي.

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