بالصور| 6 وزراء ومحافظ الجيزة يفتتحون حديقة أرض مطار إمبابة

الحديقة تقام على مساحة 38 فدان وبتكلفة 80 مليون جنيه

كتب : محمد الأبنودي منذ 56 دقيقة

افتتح المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام وطاهر أبو زيد وزير الرياضة وخالد عبد العزيز وزير الشباب والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة حديقة أرض مطار إمبابة المقامة على مساحة 38 فدان على طراز ريفي متميز.

ووافق وزير الإسكان على تعيين 50% من العاملين بالحديقة من أهالي المنطقة وعمل تخفيضات للأهالي على رسوم دخول الحديقة واستكمال دهان المنازل المطلة عليها.

وطالب وزير الإسكان المواطنين بالنزول يومي 14، و15 يناير والمشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وقال الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة إن الحديقة تقع ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة، ومن المقرر أن تتسلمها المحافظة بعد الانتهاء منها.

وأضاف أنه سيتم إسناد إدارة الحديقة إلى شركة خاصة لضمان إدارتها بصورة جيدة والحفاظ على ما أنفق عليها وإجراء الصيانة الدورية لها.

المحافظ: الحديقة تستوعب 5 آلاف مواطن يوميا وتضم كافة الخدمات للأهالي ومقامة على الطراز الريفي

وأكد عبد الرحمن أن مشروع تطوير شمال الجيزة يهدف إلى إحداث تنمية شاملة للقطاع الشمالي من المحافظة والقضاء على العشوائيات بالمنطقة وفتح محاور جديدة وربطها بالطريق الدائري.

وينفذ المشروع على مساحة 3140 فدان ويشمل أكثر من مرحلة الأول منها المنطقة السكنية على مساحة 52 فدان بإنشاء 160 عمارة سكنية بإجمالي 3200 وحدة بتكلفة 600 مليون جنيه يتم تسكين المواطنين المضارين من فتح المحاور المرورية الجديدة وتوسعة الشوارع، كما يشمل المشروع الحديقة المنشأة على مساحة 38 فدان بتكلفة 80 مليون جنيه تستوعب 5 آلاف فرد/ يوم وتشمل الحديقة مركز خدمي يضم معهد هندسي ومنتدى للشباب و3 مدارس ومستشفى وقسم شرطة ومركز شباب وسجل مدني.

وأشار المحافظ أنه تم توسعة العديد من الشوارع الطولية والعرضية وفتح محاور جديدة مما يسهل معه دخول كافة سيارات الخدمات لأهالي المنطقة.