رئيس بورما يخفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة

قرر رئيس بورما (ميانمار) ثين سين تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق بعض المحكوم عليهم وأحكام السجن الصادرة بحق آخرين ، غير أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم الإفراج عن أي من السجناء السياسيين بموجب ذلك القرار .

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الخميس أن الرئيس سين خفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة وفترات السجن التى تزيد على أربعين عاما لتصبح أربعين عاما فقط أو قبلها بربع المدة ، وذلك لأسباب إنسانية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين للاستقلال السبت المقبل .

ولم يتضح حتى الآن عدد السجناء المستفيدين من هذا القرار ، فى حين أكد “هي هتوت” المتحدث الرسمي باسم رئيس ميانمار أنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في البلاد ، وذلك خلال تصريحات سابقة تزامنت مع عفو رئاسي لمجموعة من المسجونيين السياسيين الاثنين الماضي .

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