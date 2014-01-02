أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس بورما يخفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة

Google+ Print
رئيس بورما يخفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة رئيس بورما يخفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة

قرر رئيس بورما (ميانمار) ثين سين تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق بعض المحكوم عليهم وأحكام السجن الصادرة بحق آخرين ، غير أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم الإفراج عن أي من السجناء السياسيين بموجب ذلك القرار .

وذكرت “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الخميس أن الرئيس سين خفف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة وفترات السجن التى تزيد على أربعين عاما لتصبح أربعين عاما فقط أو قبلها بربع المدة ، وذلك لأسباب إنسانية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين للاستقلال السبت المقبل .

ولم يتضح حتى الآن عدد السجناء المستفيدين من هذا القرار ، فى حين أكد “هي هتوت” المتحدث الرسمي باسم رئيس ميانمار أنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في البلاد ، وذلك خلال تصريحات سابقة تزامنت مع عفو رئاسي لمجموعة من المسجونيين السياسيين الاثنين الماضي .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه