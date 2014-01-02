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القوة والرجولة في مجموعة Etro الجديدة

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القوة والرجولة في مجموعة Etro الجديدة القوة والرجولة في مجموعة Etro الجديدة

تخاطب دار Etro بمجموعتها الجديدة لعام 2014 الرجلَ الذي يبحث عن ثياب ضاجّة بالقوة والرجولة، ومفعمة بالتفاصيل الجميلة واللمسات غير المألوفة. وقد أكّد مصمّم الدار Kean Etro تأثره بالفولكلور المكسيكيّ، خصوصاً ثياب راكبي الخيول، أو ما يُعرف عندهم بمسابقات Charreria التقليدية. وقد ظهر هذا واضحاً في الاستخدام الكبير للخامات الجلديّة والاكسسوارات المستوحاة من العاملين في صناعة سروج الخيل، سواء على مستوى تقنياتهم أوأسلوبهم التقليديّ في هذه الصناعة. وقد جاءت هذه المجموعة أمينة على إرث الدار في إعادة صياغة الأنسجة والأقمشة، وفي طريقة التعامل مع الجلود العتيقة والأقمشة المشمّعة والخامات القطنية الثقيلة المزيّنة بالزخارف، التي رسمت بالليزر. وقد نجحت الدار في توظيفها بأسلوب متناغم، بما يمنح الطلّة توازناً كلاسيكيّاً وشيئاً من الرمزيّة المستوحاة من حضارة الأزتيك. وضمّت المجموعة كثيراً من السترات الضيقة، ذات الأكتاف المحدّدة، وقمصان البولو القطنية المحاكة يدوياً، والسراويل الضيّقة المقلّمة أو المخاطة من مجموعة من القطع الملوّنة، مع كثير من الاكسسوارات القويّة المستوحاة من ثقافة صانعي السروج، إضافة إلى السلاسل التي تنتهي بالعملات النقدية المعدنيّة والأوشحة الكبيرة المنقوشة والأحذية الجلديّة الضخمة. أمّا الألوان، فإنّها تدور حول تدرجّات البرتقاليّ، مع ظلال ألوان الأبيض والأزرق المخضرّ والتركواز والبيج والبنيّ.

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سيدتي