"صوت القاهرة" تستأجر مركبا سياحيا لعمل "أستوديو متنقل"

كتب : انتصار حسني الخميس 02-01-2014 16:41

قال الاعلامي سعد عباس، رئيس مجلس ادارة شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات"، انه تم تأجير مركب سياحي امام استديو الجيب مباشرة، وجاري تجهيزها واعدادها لتكون استديو لنقل مجموعة من برامج التلفزيون الجديدة التي ستقدم في القريب العاجل. واضاف "عباس" انه بصدد انشاء موقع علي الانترنت خاص بوكالة الاخبار التابعة للشركة، حيث انها حققت نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية، وهو مادعاه الي رفع تقرير بتلك الانجازات الي المسئولين في "ماسبيرو".

واوضح "عباس" انه من نجاحات الوكالة اعدادها 127 تقريرا اخباريا وتغطية مباشرة من نحو 25 دولة بمختلف مناطق العالم واعطائها لقنوات اخبار مصر وقنوات النيل للاخبار والدولية والرياضية بما قيمته 119 الف دولار، وهو المبلغ الذي اتاح ل"صوت القاهرة" خصم جزء من مديونيتها للاتحاد بواقع 342 الف جنيه.