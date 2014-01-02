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بالصور.. محافظ سوهاج يشهد الاجتماع الدوري للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة‎

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بالصور.. محافظ سوهاج يشهد الاجتماع الدوري للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة‎ بالصور.. محافظ سوهاج يشهد الاجتماع الدوري للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة‎

محافظ سوهاج يشهد الاجتماع الدوري للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة‎

حضر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم الإجتماع الدوري للهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة سوهاج وذلك بحضور المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة و جمال عبد الناصر مدير عام الأثار وسيد عبدالواحد مدير إدارة السياحة بالديوان و شعيب رئيس مدينة البلينا وعادل عبداللطيف رئيس مدينة اخميم .

تم خلال الاجتماع استعراض ما تم من اعمال التطوير بالمرسى السياحى بسوهاج و بمنطقة ابيدوس والموقف النهائى لجبانة اخميم ومشروع تطوير متحف سوهاج الإقليمى والذى يحتاج لاعتمادات مالية لاستكماله .

وفى اطار تنشيط السياحة بالمحافظة أكد مدير السياحة بالديوان بأنه قد تم إعداد كتيبات واسطوانات للتعريف بمحافظة سوهاج وما تحويه من أثار ومناطق سياحية وتم توزيعها على المحافظات الاخرى . وقد شاهد المحافظ اثناء الاجتماع فيلما وثائقيا يحكى تاريخ المحافظة وما تحويه من كنوز أثرية ومناطق سياحية.

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