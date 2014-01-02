اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بغزة تنديدا بالمفاوضات وزيارة كيري

كتب : أ.ش.أ الخميس 02-01-2014 15:34

نظم عشرات الفلسطينيين اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة ظهر اليوم، للتنديد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة والمطالبة بالانسحاب من المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المشاركون في الاعتصام، الذي نظمته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "إحدى فصائل اليسار"، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إلزام الوفد الفلسطيني المفاوض بقراراتها والانسحاب الفوري من المفاوضات "العبثية والعقيمة"، التي وصلت إلى طريق مسدود والتي تستغلها إسرائيل للاستمرار في سياسة الاستيطان وبناء الجدار العازل والحصار والقتل وتهويد القدس.

وأكدوا دعمهم الكامل لإتمام المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، داعين إلى حراك جماهيري واسع من أجل دعم قضية الأسري في سجون الاحتلال.

ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي اليوم زيارة هي العاشرة إلى المنطقة في إطار مساعيه الحثيثة لدفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ومن المقرر أن يجتمع كيري خلال الزيارة مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.