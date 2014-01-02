إصابة شاب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة

كتب : أ.ش.أ الخميس 02-01-2014 15:55

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حدود شمال قطاع غزة، التي أطلقت نيرانها تجاه الموطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب نهاز جمال عبد الدايم، أصيب بطلق ناري في القدم بالقرب من مدرسة الزراعة في بلدة بيت حانون، مشيرة إلى أن إصابته طفيفة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودي شرق وشمال قطاع غزة، تستهدف بنيرانها وقذائفها بشكل شبه يومي أراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين القريبة من الشريط الحدودي.