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بالفيديو.. “هنقول نعم للدستور” أغنية لحث أهالي المنوفية على المشاركة بالاستفتاء

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بالفيديو.. “هنقول نعم للدستور” أغنية لحث أهالي المنوفية على المشاركة بالاستفتاء بالفيديو.. “هنقول نعم للدستور” أغنية لحث أهالي المنوفية على المشاركة بالاستفتاء

أغنية الدستور

أنتج مجموعة من شباب محافظة المنوفية أغنية جديد لتأييد الدستور تجوب شوارع مدينة الباجور الآن عبر مكبرات الصوت لدعوة المواطنيين للخروج للاستفتاء على الدستور الجديد يومى 14 و15 يناير المقبل .

الاغنية تحمل عنوان ” هنقول نعم للدستور ” غناء محمود الدويك وكلمات وألحان محمود رشاد وإخراج محمد سويلم .

وأكد محمود رشاد مؤلف الاغنية أن الهدف من الأغنية حث المواطنين على نزول الاستفتاء القادم مؤكدا أنه تم توزيعها بجميع مراكز المنوفية بجهود شخصية من فريق العمل وتمهيدا لتجوب محافظات الجمهورية قبل الاستفتاء.

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