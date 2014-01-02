أسامة داود: فتح مشروع العلاج بنقابة الصحفيين للمرة الثانية

تقرر فتح الباب للاشتراك للمرة الثانية والأخيرة فى مشروع العلاج بنقابة الصحفيين بداية من السبت 18 يناير وحتى الخميس 30 من نفس الشهر، تيسيرًا على الزملاء الذين لم يتمكنوا من تجديد الاشتراك فى المشروع.

وقال أسامة داود عضو مجلس النقابة والمسئول عن المشروع، إن إعادة فتح المشروع ستكون (بدون غرامة)، مؤكدًا أن عدد المشاركين خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر يتوازى مع الأعداد المشاركة فى عام 2013.

وأرجع داود سهولة عملية الاشتراكات والتى قد تمت ولأول مرة بسلاسة، من خلال مجمع خدمات متكامل ضم أذون الدفع وسداد الاشتراكات وتسلم الكارنيهات وكوبونات العلاج فورًا دون تأخير وفى إطار مراحل التطوير التى تتم فى المشروع إداريًا وفنيًا، سوف تكتمل خلال هذا العام بعمليات فنية تقلل تدخل العنصر البشرى فى العمليات الحسابية مما يوقف أى أخطاء كما يتم تسليم دليل العلاج خلال يناير الحالى.

وأضاف داود أن البرنامج الجديد يستهدف على المدى القريب ميكنة كل خطابات المستشفيات والجهات المقدمة للخدمة العلاجية وصولا إلى الإرسال بالبريد الإلكترونى تيسيرًا على الزملاء وبناء على الاتصال التليفونى من الزملاء الراغبين فى الحصول على الخدمة.

وأشار داود إلى وجود رقم للطوارئ على كارنيهات العلاج للاتصال وقت الضرورة تيسيرا على الزملاء.

وردا على تساؤلات الزملاء حول زيادة اشتراكات فى مشروع علاج الصحفيين، قال داود إن الاشتراكات السنوية ظلت ثابتة منذ عام 1994 وزادت بنسبة بسيطة فى 2010 فقط بالإضافة إلى ثبات الدعم المقدم له من الدولة وعبر وزارة الإعلام والذى يقدر بـ1.5 مليون جنيه ومنذ كان عدد المشتركين لا يتجاوز 4 آلاف مشترك فضلا عن أن المشروع بدأ بتخصيص وديعة له بمبلغ 5 ملايين جنيه منذ تأسيسه ولم يتبق منها مليم واحدا فى 2008. بل كان هناك ديون تم سدادها وحاليا وصلت أعداد الأعضاء وأسرهم إلى ما يقرب من 20 ألفا، وتزايدت نسبة المستفيدين من العلاج إلى أكثر من 65% وهو ما يمثل ضعف نسبة المستفيدين بمشروعات العلاج بالنقابات الأخرى.

علمًا بأن نفقات المشروع تجاوزت 6 ملايين جنيه فى العام 2013 مقابل إجمالى إيرادات 2,25مليون جنيه لا تزيد الاشتراكات فيها على 750 ألف جنيه.

وأشار أسامة داود إلى أنه تم تعديل الشرائح من العضوية إلى السن نظرًا لحصول العديد من الزملاء على عضوية النقابة فى سن متقدم ولاختلاف عضوية نقابة الصحفيين عن باقى النقابات المهنية، وهو ما أدى إلى انتقال العديد من الزملاء من الشريحة الأولى إلى شرائح متقدمة.

وأكد مسئول المشروع، أن الزيادة فى الاشتراكات قد انتقلت بالشريحة الأولى من 33 إلى 55 جنيها والشريحة الأخيرة من 90 إلى 95 جنيها، كما تم زيادة الوالدين من 56 جنيها إلى 100 جنيه والشريحة الأخيرة من 120 إلى 170 جنيهًا.

وهو ما يمكن ان يزيد الاشتراكات بحوالى 300 ألف جنيه تساهم فى تقليل العجز المالى للمشروع كما تم ولأول مرة استمرار اشتراك الوالدين للزملاء المتوفين، للاستفادة من خدمات مشروع العلاج.

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