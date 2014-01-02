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بلاغ من الإعلامية سحر عبد الرحمن لمنع رئيس تحرير الأهرام السابق من السفر

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بلاغ من الإعلامية سحر عبد الرحمن لمنع رئيس تحرير الأهرام السابق من السفر بلاغ من الإعلامية سحر عبد الرحمن لمنع رئيس تحرير الأهرام السابق من السفر

تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا وكيلا عن الإعلامية سحر عبد الرحمن بطلب للنائب العام ضد عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير الأهرام السابق لمنعه من مغادرة البلاد.

تأسيسا على قيام المتهم عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة وشهرته عبد الناصر سلامة بالتعدى على الإعلامية سحر عبد الرحمن، حيث صفعها على وجهها وسبها وقذفها بأقذر وأحط الألفاظ أثناء تأدية وظيفتها بجريدة الأهرام، وعلى أثر ذلك نقلت على المستشفى، واستمرت هناك 10 أيام كاملة.

وقد حركت النيابة العامة ضد عبد الناصر سلامة الجنحة رقم 3923 لسنة 2013 جنح بولاق أبو العلا وحدد لنظرها جلسة 21/12/2013 وتأجلت لجلسة 1/2/2014، وقد صدرت حركة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وعلى سبيل الاستثناء تم إقالة عبد الناصر سلامة باعتباره رئيسا للتحرير، وتم تعيين رئيس آخر.

وقد نما إلى علم مقدمته أن عبد الناصر سلامة يشرع فى الهروب إلى قطر للحاق بباقى الإخوان الفارين من العدالة، والذين يتخذون من قطر وكرا لمزاولة الإرهاب ضد ، حيث إن عبد الناصر سلامة يعتبر إخوانيا وذلك للهروب من الجنحة المشار إليها، وكذا هروب من العديد من البلاغات المقدمة ضده، والتى تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا، وفى حالة مغادرته للبلاد سوف يلحق بمقدمته وبالعدالة أضرارا جسيمة.
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مصر 365

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