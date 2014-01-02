دراسة تنجح في زرع خلايا جذعية لعلاج الأمراض الجلدية الوراثية

كتب : نادية الدكروري منذ 18 دقيقة

نشرت حديثا الدورية العلمية " journal Stem Cell" نتائج دراسة أثبتت فاعلية الإعتماد علي الخلايا الجذعية لعلاج الأمراض الجلدية الوراثية المدمرة.

قال الدكتور دي لوكا ، الباحث الرئيس للدراسة ، أن الفريق البحثي نجح في التجارب السريرية لمريض مصاب بمرض جلدي وراثي منذ سبع سنوات ، وزرع الفريق خلايا جذعية في ساق المريض نجحت في إستعادة وظيفة الجلد الطبيعي دون أي آثار جانبية ضارة.

أوضح لوكا بأن نتائج هذه الدراسة تمهد للإستخدام الآمن للخلايا الجذعية لعلاج الأمراض الجليديه الوراثية التي عجز المجتمع العلمي علي إيجاد علاج لبعض من هذه الأمراض. و أوصت بضرورة إختيار نوع الخلايا الجذعية الملائمة لتجديد الأنسجة العلاجية.