اعتقال 10 من تنظيم" داعش "من بينهم قتلة كادر قناة الشرقية فى الموصل

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس، عن اعتقال 10 من عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية فى العراق والشام " داعش "، من ضمنهم قتلة كادر قناة الشرقية فى الموصل .

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس بمقر قيادة عمليات بغداد ، إن الفرقة الثانية من الجيش العراقى، ألقت القبض على مجموعة مكونة من 10 أشخاص تابعين لكتيبة الفاروق فى دولة العراق والشام الاسلامية فى الموصل ، مبينا أن أربعة من المجموعة المعتقلة مسؤولين عن مقتل كادر قناة الشرقية فى المحافظة.

ومن جهة أخرى ، قال معن ، نتلقى إسبوعيا طلبات من الصحفيين للحصول على هويات حيازة وحمل السلاح ونصدر هويات وفقا لذلك ، وأضاف ، اننا جادون فى توفير مناخ آمن للعمل الصحفى فى العراق ونطالب بخطاب إعلامى متوازن لا يؤثر على السلم الأهلى.

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