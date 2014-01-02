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بالفيديو| هاني سري الدين يشرح مواد دستور 2014 عبر قناته على "يوتيوب"

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بالفيديو| هاني سري الدين يشرح مواد دستور 2014 عبر قناته على "يوتيوب" بالفيديو| هاني سري الدين يشرح مواد دستور 2014 عبر قناته على "يوتيوب"

كتب : الوطن منذ 40 دقيقة

يقوم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وأستاذ القانون التجاري بـ"حقوق القاهرة"، حاليًا ببث فيديوهات توعية بمواد دستور 2014.

وأوضح "سري الدين" إن البنود الجديدة التي تم إدخالها إلى الدستور تمثل قيمة مضافة حقيقية للحقوق والحريات التي سيتمتع بها المواطنون البسطاء والعمال، وكذا المواد الخاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وتحصين منصب وزير الدفاع.

ويشرح "هاني" حقيقة المادة 219 التي أثارت جدلًا واسعًا، حيث أكد على أن الدستور الجديد يحفظ مواد الشريعة الإسلامية دون مساس بها ودور الأزهر الشريف.

وركز في الفيديوهات التي تبث حاليًا عبر قناه اليوتيوب الخاصة به "DrHaniSarieldin" ومدونته الشخصية www.Drhanisrieldin.net على شرح مواد الهوية الاقتصادية لمصر الجديدة في ظل دستور 2014، والخدمات الأساسية التي تلتزم الدولة بتوفيرها مثل التعليم والصحة.

وطالب كل من لديه استفسار أو سؤال عن مواد دستور 2014 بالتواصل معه ومراسلته على صفحته على "فيس بوك" والتويتر والمدونة الشخصية له؛ لإيضاح أي غموض في قراءة مواد الدستور، والإجابة على كل الاستفسارات من خلال مزيد من الفيديوهات التي سيبثها عبر قناته.

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