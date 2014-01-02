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وزير الطيران المدني: إطلاق مبادرة "مصر في قلوبنا" لتنشيط السياحة الداخلية

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وزير الطيران المدني: إطلاق مبادرة "مصر في قلوبنا" لتنشيط السياحة الداخلية وزير الطيران المدني: إطلاق مبادرة "مصر في قلوبنا" لتنشيط السياحة الداخلية

كتب : فاطمة النشابي منذ 8 دقائق

أكد عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني، إنه تم اطلاق مبادرة في قلوبنا لتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لإستوديو بث مباشر مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ على فضائية cbc+2، أن هناك تعاونا بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة، بتخفيض التذاكر للتشجيع علي السياحة الداخلية.

وأضاف إن هذا سيحدث انتعاشا للسياحة الداخلية، وأن الوزارتان قامتا بدعاية إيجابية لتشجيع السائح الأجنبي للعودة إلى زيارة مصر، واختتم مداخلته بأن نسبة حجز الطيران في شرم الشيخ والغردقة قبل احتفالات رأس السنة كانت 30 % ووصلت إلى مايقرب 60 %، وفي الأقصر وأسوان كانت 1% ووصلت الآن إلى 30%.

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