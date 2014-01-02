تعليم الوادى الجديد: ملف مسرح "الفنية بنات" بالخارجة سيحال للتحقيق

ردا على ما نشره "اليوم السابع" أمس الثلاثاء، بشأن إهدار المال العام بمقر مسرح مدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة الخارجة، والذى تعرض للإهمال الشديد وتدمير محتوياته، قال مجدى حافظ موجه عام الأنشطة المسرحية بقطاع تعليم الوادى الجديد فى تصريح خاص أنه قام بإعداد مذكرات بما وصل إليه حال المسرح من تدمير وإهدار، وقام بتوجيه المدير إدارة الخارجة التعلمية لاتخاذ اللازم.

وطالب بفتح تحقيق عاجل فى هذا الموضوع لمعرفة المتسبب فى هذا الإهدار.

للمزيد من أخبار المحافظات..

أمين "النور" ببنى سويف: الحزب حافظ على المادة 219 بصيغة أكثر انضباطاً

مباحث الإسكندرية: حملات أمنية مستمرة لتأمين الكنائس فى أعياد الميلاد

النيابة توافق على طلب لعقد لجنة خاصة لطالب محبوس بـ"أزهر المنصورة"

> اقرأ أيضاً..

تعيين ياسر رزق رئيساً لمجلس إدارة الأخبار والسيد النجار للأهرام

الاستئناف تحدد 28 يناير لمحاكمة "مرسي" و130 من قيادات الإرشاد والتنظيم الدولي في "اقتحام السجون".. أول قضية ينظرها القضاء المصري أمام دوائر "الإرهاب".. وأوراق القضية تضم 71 متهما أجنبي من حركة حماس

وزارة العدل: ننتظر الرد القطرى فى تسليم عاصم عبد الماجد

شارون بين الحياة والموت.. ينتظر الرحيل بعد تدهور حاد فى صحته وتوقف معظم أجهزته.. والأطباء يتوقعون وفاة مدبر مذبحة "صبرا وشاتيلا" خلال 4 أيام بعد 8 سنوات من "الغيبوبة الدماغية"

عمرو جاد يكتب : الشيطان قد يبدو نظيفاً أيضاً

طبيب الأهلى: 8 لاعبين يغيبون عن لقاء سموحة

كاريزما "حكيم" وأناقة "جنات" وشقاوة "بوسى" فى رأس السنة.. وصافيناز تشعل الاحتفالات برقصات جديدة