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تعليم الوادى الجديد: ملف مسرح "الفنية بنات" بالخارجة سيحال للتحقيق

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تعليم الوادى الجديد: ملف مسرح "الفنية بنات" بالخارجة سيحال للتحقيق تعليم الوادى الجديد: ملف مسرح "الفنية بنات" بالخارجة سيحال للتحقيق

ردا على ما نشره "اليوم السابع" أمس الثلاثاء، بشأن إهدار المال العام بمقر مسرح مدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة الخارجة، والذى تعرض للإهمال الشديد وتدمير محتوياته، قال مجدى حافظ موجه عام الأنشطة المسرحية بقطاع تعليم الوادى الجديد فى تصريح خاص أنه قام بإعداد مذكرات بما وصل إليه حال المسرح من تدمير وإهدار، وقام بتوجيه المدير إدارة الخارجة التعلمية لاتخاذ اللازم.

وطالب بفتح تحقيق عاجل فى هذا الموضوع لمعرفة المتسبب فى هذا الإهدار.

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