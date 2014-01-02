وزيرة الصحة: افتتاح مستشفى العلمين المركزي خطوة لاستكمال مشروعات كثيرة للوزارة

كتب : محمد بخات الخميس 02-01-2014 15:04

دعت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، كل الناس من داخل وخارج قطاع الصحة والعاملين بالقطاع الصحي تحديدا للارتقاء بمنظومة الصحة على مستوى الدولة في ظل ظروف التي تمر بها مصر.

وأكدت الرباط، خلال المؤتمر الذي عقدته بمستشفى العلمين المركزي على هامش افتتاح المستشفى، أن هذا الافتتاح يعد خطوة من خطوات استكمال مشروعات كثيرة بقطاع الصحة تخدم المواطن وتتيح خدمات مقدمة له على مستوى الجمهورية ككل وليس في مطروح فقط.

وأوضحت أنه من قبل كان الأطباء يسكنون في غرف المرضى بالمستشفيات ولكن الآن الوضع تغير وأصبح هناك مباني مستقلة وفنادق تبنى للأطباء داخل المستشفيات وفي الفترة القادمة نضع خطة لاستكمال منظومة توزيع التخصصات المتعددة على المستشفيات على مستوى مصر.