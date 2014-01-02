أخبار عاجلة

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راؤول يزور ريال مدريد في قطر

Google+ Print
راؤول يزور ريال مدريد في قطر راؤول يزور ريال مدريد في قطر

مدريد (إفي) - قام المهاجم الإسباني المخضرم راؤول جونزاليس، لاعب فريق السد القطري، بزيارة بعثة فريقه السابق ريال مدريد التي تزور الدوحة لخوض لقاء ودي مساء الخميس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية يوم الخميس أن لاعبي ريال تلقوا زيارة من راؤول في الفندق الذي يقيمون به في الدوحة حيث التقى بلاعبي الملكي ومدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضافت الصحيفة أن راؤول قضى نحو ساعة كاملة مع لاعبي ريال ثم خرج من الفندق برفقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، ورحلا سويا في سيارة واحدة.

ويخوض ريال مدريد مساء الخميس مباراة ودية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعدها سيعود مباشرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع