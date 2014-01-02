راؤول يزور ريال مدريد في قطر

مدريد (إفي) - قام المهاجم الإسباني المخضرم راؤول جونزاليس، لاعب فريق السد القطري، بزيارة بعثة فريقه السابق ريال مدريد التي تزور الدوحة لخوض لقاء ودي مساء الخميس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية يوم الخميس أن لاعبي ريال تلقوا زيارة من راؤول في الفندق الذي يقيمون به في الدوحة حيث التقى بلاعبي الملكي ومدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضافت الصحيفة أن راؤول قضى نحو ساعة كاملة مع لاعبي ريال ثم خرج من الفندق برفقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، ورحلا سويا في سيارة واحدة.

ويخوض ريال مدريد مساء الخميس مباراة ودية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعدها سيعود مباشرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد.