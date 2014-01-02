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تغيير شكل لوجوهات قنوات وبرامج "ماسبيرو"

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تغيير شكل لوجوهات قنوات وبرامج "ماسبيرو" تغيير شكل لوجوهات قنوات وبرامج "ماسبيرو"

كتب : انتصار حسني منذ 8 دقائق

قال مجدي لاشين، رئيس قطاع التليفزيون، إنه فى إطار عملية تطوير شكل ومحتوى البرامج التى تعرض على شاشة التليفزيون المصري، فقد تم عمل تغيير شامل في شكل اللوجوهات والتنويهات الخاصة ببرامج وقنوات التليفزيون المصري الأولى والثانية والفضائية المصرية. وأضاف "لاشين" أن التطوير سيشمل أيضاً مضمون وأفكار كافة البرامج التى تعرض على قنوات التليفزيون.

وجدير بالذكر أن التطوير فى شكل الشاشة ووضع اللوجوهات الجديدة هو ثمار جهد أبناء "ماسبيرو" من المخرجين دون الاستعانة بخبرات خارجية كانت تُكلف الاتحاد مبالغ مالية كبيرة.

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